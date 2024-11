Oasport.it - Dove vedere in tv Perugia-Ceske Budejovice, Champions League volley: orario, canale, streaming

Parte con i favori del pronostico la Sir Sicoma Moniniche vuole festeggiare con una prestazione convincente e una vittoria da tre punti il suo ritorno indopo un anno di assenza, con la sfida casalinga in programma domani, mercoledì 13 novembre, alle 20.30 contro i cechi del Jihostroj ?eské Bud?jovice.LA DIRETTA LIVE DIDIDALLE 20.30La squadra di Angelo Lorenzetti arriva carica al punto giusto a questo appuntamento. La vittoria, con qualche brivido finale, sul campo di Taranto domenica scorsa ha restituito il primo posto solitario alla formazione campione d’Italia in carica, dopo la partita dai due volti tra le mura amiche contro Civitanova con il rischio che potesse arrivare la prima sconfitta stagionale. Qualche distrazione (che è costata un paio di punticini) qua e làl’ha concessa nel corso della stagione ma domani non sono ammessi sbandamenti perché servono i 3 punti per iniziare con il piede giusto, anche se Lorenzetti potrebbe ricorrere al turnover.