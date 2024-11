Linkiesta.it - Così i russi fanno disinformazione e propaganda anche in Africa

Le operazioni didellaa insono multidimensionali, liquide, opportunistiche. È difficile trovare una sfera della vita sociale in cui inon siano presenti, dalla quotidianità dei piccoli villaggi alla cooperazione nella sfera nucleare e nell’industria spaziale. Il contenuto della comunicazione russa è progettato per essere efficiente in tutte le dimensioni degli ambienti informativi dei paesi target ed è presentato da tre gruppi di attori: alti funzionari governativi, la Chiesa ortodossa russa e rappresentanti della diplomazia pubblica russa tra cui il Rossotrudnichestvo, la Russkiy Mir Foundation e altre organizzazioni. Nonostante i contenuti e lo stile della comunicazione differiscano in base al gruppo di comunicatori e al pubblico di riferimento, emerge una narrazione unitaria, persino un quadro ideologico, rivolto specificamente ai Paesini.