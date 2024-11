Tvplay.it - “Conte NON CONOSCE Le REGOLE”. “Arbitri IMBARAZZANTI” ||| Serie A, Scontro TOTALE in Live

Dibattito vivo sul contatto tra Dumfries e Anguissa, con Maurizio Russo che attacca anche Antoniodopo lo sfogo durissimo post Inter-Napoli In diretta èsullaA e suglidia dopo Inter-Napoli e alcuni errori della classe arbitrale che fanno discutere, così come lo sfogo di Antoniodopo la sfida tra Inter e Napoli. In diretta si scaldano i toni sugli, il VAR e laA.Maurizio Russo, arbitro e giornalista, ha commentato l’episodio tra Dumfries e Anguissa. In diretta ha confermato che il rigore non andava fischiato, ma che il VAR non sarebbe potuto intervenire, esattamente come è successo. Dibattito furioso in diretta con i nostri ospiti.L'articolo “NONLe”. “A,inproviene da TvPlay.