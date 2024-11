Inter-news.it - Brambati: «Conte tira acqua al suo mulino. D’accordo sul VAR»

Leggi su Inter-news.it

Massimotorna su una delle polemiche degli ultimi giorni, ovvero le parole di Antoniosul VAR dopo Inter-Napoli. L’ex calciatore, a TMW Radio, si dicecon il tecnico riguardo al funzionamento del protocollo.PROTOCOLLO DA CAMBIARE – Massimorinfocola le polemiche relative alle parole di Antoniosul VAR dopo Inter-Napoli di domenica e il rigore – peraltro netto e per giunta sbagliato da Hakan Calhanoglu – fischiato nel corso della partita. L’ex calciatore e ora opinionista dice la sua in questi termini: «Ognunoal suo. Ognuno dice quello che fa comodo per la propria squadra. Sonocol fatto che il protocollo Var va cambiato, c’è ancora tanta confusione su un mezzo che ti aiuta a risolvere tante cose. Non sono sorpreso dalla reazione di, sapevo che avrebbe scatenato delle polemiche.