Belgio-Italia | Barella in una nuova posizione? La probabile formazione degli azzurri

Leggi su Ilnerazzurro.it

Dopo aver terminato la 12esima giornata del campionato di Serie A, il nostro calcio si ferma per altre due settimane in cui scenderanno in campo le nazionali. Tra le selezioni impegnate ci sarà anche la nostra, impegnata nelle due partite finali della Nations League controe Francia.La prima delle due partite sarà domani, a Bruxelles, contro i Diavoli Rossi allenati da Domenico Tedesco.Questa mattina glisi sono allenati a Coverciano e già cominciano a uscire le prime bozze dellache scenderà in campo allo stadio Re Baldovino di Bruxelles.Nuovo ruolo per? Le probabili formazioni diL’unico dubbio di Luciano Spalletti sullada schierare riguarda ladi Nicolò. Il centrocampista dell’Inter è abituato a fare la mezzala ma nelle ultime settimane, causa l’infortunio di Hakan Calhanoglu, si è dovuto adattare a un ruolo più da playmaker classico davanti alla difesa.