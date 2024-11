Oasport.it - Atletica, Nadia Battocletti e Yeman Crippa i big azzurri iscritti alla BOclassic di San Silvestro

Martedì 31 dicembre è in programma laAlto Adige, 50ma edizione della tradizionale corsa di Sanche si disputa tra le strade del centro di Bolzano. Ieri, nella conferenza stampa di presentazione dell’evento,ha confermato la sua partecipazionegara e proverà a bissare lo storico successo ottenuto nel 2023 (che aveva interrotto un digiuno di 35 anni per l’Italia nella prova femminile).“gara dell’anno scorso ero arrivata molto preparata, sono stata molto felice del risultato. Era merito anche del calore e del tifo bolzanino. I miei prossimi impegni (a dicembre, ndr) saranno gli Europei di cross ad Antalya e poi dritta“, ha detto la formidabile trentina nel suo videomessaggio.comincerà la sua stagione della campestre già questo mese con la Cinque Mulini del 17 e con un altro cross in Spagna il 24 novembre.