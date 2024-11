Scuolalink.it - Assemblee sindacali: cosa c’è da sapere su ore, comunicazioni e tempistica per lo spostamento

Leggi su Scuolalink.it

Lerappresentano un diritto fondamentale per il personale scolastico, inclusi docenti e personale ATA. Con la possibilità di usufruire di un massimo di 10 ore annue retribuite, queste riunioni offrono un’opportunità per discutere questioni cruciali, dalle novità contrattuali agli stipendi, fino ai temi relativi ai concorsi e ai corsi di abilitazione. Ecco come funzionano, chi può partecipare e come vengono gestite a livello organizzativo. Il diritto di partecipazione alleOgni lavoratore della scuola ha il diritto di partecipare alledurante l’orario di lavoro, fino ad un massimo di 10 ore annue. Questo diritto è sancito dall’articolo 31 del CCNL del comparto scuola, che stabilisce che i dipendenti possano riunirsi per discutere temi di interesse sindacale senza decurtazione della retribuzione.