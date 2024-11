Secoloditalia.it - Art Bonus, Tagliaferri: “Raggiunto il primo miliardo di donazioni”. Mazzi: “Il futuro nel mecenatismo dei privati” (video)

Leggi su Secoloditalia.it

L’Artfesteggia i primi dieci anni superando ildi contributi. Il traguardo importante per il nostro patrimonio artistico e il suosi è festeggiato al Ministero della Cultura alla presenza del sottosegretario Giammarcoed dell’ad di Ales Fabio. Proprio quest’ultimo ha fornito ai presenti nella Sala Spadolini di via del Collegio Romano la notizia che fa bene a chi ama le nostre ricchezze artistiche ed investe nel settore che tutto il mondo ci invidia. “Proprio nei giorni scorsi abbiamoilcomplessivo raccolto attraverso l’Art”. Bisogna fare un passo indietro di dieci anni per rammentare le caratteristiche dell’Art, strumento determinante ideato del 2014 per favorire il: ossia quell’”alleanza tra il pubblico e il privato su cui si basa ildella cultura”.