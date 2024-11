Zonawrestling.net - WWE: Novità sul ritorno di CM Punk

Leggi su Zonawrestling.net

Nella puntata di Raw post Bad Blood, CMaveva salutato il pubblico della WWE per prendersi una piccola pausa dal ring, ma ora sembra essere pronto a tornare in azione. Il live event di DicembreCome riportato da “PWInsider”, CMsarà presente al live event che fa parte del “Live Holiday Tour” della WWE, il 26 dicembre al Madison Square Garden di New York. Per lo show è annunciato anche l’ex rivale del Best in the World, Drew McIntyre, così come il WWE World Heavyweight Champion Gunther, la WWE Women’s World Champion Liv Morgan, Seth Rollins e Rey Mysterio. Tra l’altro, anche il primo incontro diin WWE dopo il suonella compagnia, si è tenuto al Madison Square Garden, lo scorso anno, sempre il 26 dicembre. L’atleta di Chigaco ha infatti affrontato Dominik Mysterio, vincendo l’incontro.