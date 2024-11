Spettacolo.periodicodaily.com - Videoclip di “Tutto Passa” di Federico Fabi Disponibile su YouTube

È finalmentesuildi “”, l’ultimo singolo di, che è stato rilasciato il 1° novembre su tutte le piattaforme digitali.La bellezza delle piccole cose,racconta il suo ultimo videoIldi “” diè online. Il nuovo singolo èdal 1° novembre su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica.“E se ti perdi nel buioNon ti vedrà nessunoE se ti lasci cadereTi sentirai leggera”GUARDA ILLa Visione Artistica diIl video è stato interamente girato in mini DV e montato dallo stesso. Riguardo alla realizzazione delafferma: “Non ha una trama ben precisa perché la vita stessa non ha una trama precisa.