Lanazione.it - Viareggio: 35enne tenta di lanciarsi dal balcone, salvata dalla polizia

, 12 novembre 2024 – Una pattuglia delladiè riuscita a salvare una donna di 35 anni, cheva didaldel terzo piano di una palazzina nel centro città. L'allarme è stato dato poco dopo le 20 da un amico della donna, il quale ha contattato le forze dell'ordine, preoccupato per quel che rischiava di succedere. Arrivati sul posto, gli agenti del commissariato dihanno iniziato a parlare con la donna per provare a calmarla. In quei difficilissimi momenti, la donna si è avvicinata a una finestra dicendo di volerla aprire per far passare aria ma poi, con gesto fulmineo, ha provato a gettarsi oltre il davanzale. I poliziotti però sono riusciti a bloccarla mentre cercava di scavalcare la ringhiera. L’hanno riportata a casa e hanno provato a tranquillizzarla, fino all'arrivo del personale del 118.