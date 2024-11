Gaeta.it - Vaccinazione e Antibiotico-Resistenza: Un’Occasione da Non Perdere secondo Gli Esperti

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La crescente incidenza di infezioni respiratorie e l’abuso di antibiotici rappresentano una minaccia significativa per la salute pubblica. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha messo in luce l’importanza delle vaccinazioni come strategia efficace nel contrastare l’. Un recente convegno a Roma ha invitatodel settore a discutere di come una corretta prevenzione, attraverso i vaccini, possa ridurre l’uso inappropriato di antibiotici, spesso presi in modo errato per infezioni prevalentemente virali.Il ruolo cruciale dellanelle infezioni respiratorieDurante il convegno “Health Innovation Show 2024”, Massimo Andreoni, professor emerito di Malattie Infettive presso l’Università di Roma Tor Vergata, ha sottolineato l’importanza dei vaccini nel prevenire le infezioni respiratorie.