Trump, rinviata al 19 novembre la sentenza per il caso Stormy Daniels

Alla luce delladella Corte Suprema sull’immunità dei presidenti Usa, è stataal 19ladel giudice Juan Merchan sull’eventuale annullamento della condanna inflitta a Donaldper ildei pagamenti alla pornostar(Getty Images).Il giudice Merchan il 19potrebbe comunicare l’annullamento della condannaA chiedere il rinvio erano stati i legali di, secondo cui esistono «forti ragioni» per chiedere l’annullamento del. Il giudice avrebbe dovuto pronunciarsi martedì 12: la settimana di rinvio è stata decisa anche per dare tempo all’accusa di riferire al giudice Merchan come intende procedere alla luce della vittoria elettorale die il suo nuovo status di presidente eletto, dando inoltre agli avvocati di The Donald la possibilità avanzare nuove argomentazioni su come il ritorno alla Casa Bianca influirà sul