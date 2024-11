Quotidiano.net - Trump, i conti senza l’oste. L’analista: “Putin potrebbe essere il suo primo ostacolo al piano di pace in Ucraina”

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Roma, 12 novembre 2024 – Uno ‘zar’ che non vuole mollare e prendersi tutto il bottino di guerra, un presidente pronto a disimpegnarsi e un’Europa che non lascerà sola l’. Nona Mikhelidze, Responsabile di ricerca presso l'Istituto Affari Internazionali, ha spiegato perché ildidirigettato dallo stesso, che in questo momento si sente in una posizione di forza. Nave russa con missili Zircon si esercita nel canale della Manica. Ue: vittoria dell’è la priorità, si tratta della sicurezza europea Nona Mikhelidze,ha un programma in politica estera ambizioso, ma crede chelo aiuterà nel realizzarlo? “Non vedopropenso a chiudere la partita. Il mio pensiero è che dopo inaugurazionefarà subito la sua proposta dial Cremlino.