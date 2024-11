Tronchetti Provera | L’Inter mi fa sognare Campionato avvincente ma ce la faremo

Leggi l'articolo completo su Ilnerazzurro.it

Quest’anno più che mai a farla da padrone insembra essere l’imprevedibilità piuttosto che una qualsiasi squadra. Difficile sostenere il contrario se dinanzi agli occhi si ha la classifica della stagione dopo dodici giornate disputate, con ben sei squadre al vertice divise solamente da due punti, dove alle più affermate come Inter, Juventus, Napoli e Atalanta, si sono aggiunte anche Fiorentina e Lazio, reduci da un primo terzo di stagione al di sopra delle più rosee aspettative.Il pronostico diAl termine della stagione la gloria sarà sufficiente solamente per una di queste compagini. Fare però dei pronostici in questo momento sembra essere alquanto complicato, con una stagione che risulta essere ancora lunga, ricca di impegni e con snodi fondamentali. Qualcuno però si è già sbilanciato senza paura, sostenendo come alla fine, in un modo o nell’altro, lo scudetto troverà il modo di giungere nuovamente tra le fila nerazzurre.