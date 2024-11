Tvzap.it - Tesla prende fuoco e le portiere non si aprono: morti 4 giovani rimasti intrappolati

Leggi su Tvzap.it

e lenon sitra le fiamme. È culminata in tragedia la corsa di quattro 20enni a bordo di un’automobilesulle strade di Toronto, in Canada. Dopo un’incidente che ha fattorealla macchina, i ragazzi si sarebbero ritrovati chiusi dentro ad all’abitacolo in fiamme senza possibilità di uscire. Cosa è accaduto. (.)Leggi anche: Incidente spaventoso, scontro tra auto: coinvolta una FerrariLeggi anche: Guida lo scuolabus dei bambini e fa un incidente: poi la scoperta chocIncidente atroce in Canada:dopo lo schiantoLa drammatica vicenda, riportata da Leggo, è avvenuta nella città di Toronto, in Canada dove la comunità è ancora sconvolta per la morte di quattrossimi. Da quanto è emerso, il 24 ottobre scorso i ragazzi si trovavano a bordo di unaquando sonocoinvolti in un incidente.