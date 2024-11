Velvetmag.it - Tata, il miliardario che ha lasciato 100 milioni di euro al suo cane

Ratan, magnate indiano morto a inizio ottobre, hanel suo testamento gran parte della sua fortuna di circa 91di sterline al suo. E ha chiesto che il suo amato pastore tedesco Tito riceva “cure illimitate” dopo la sua morte., a cui viene riconosciuto il merito di aver trasformato il gruppoin una holding di fama mondiale, è morto lo scorso 9 ottobre in un ospedale di Mumbai all’età di 86 anni.Come è consuetudine in India, l’uomo d’affari, che non si è mai sposato né ha avuto figli, avrebbe dovuto lasciare il suo patrimonio ai suoi fratelli. In India è raro che agli animali domestici e alla servitù si assegni per testamento una somma così generosa, poiché la ricchezza generalmente resta all’interno delle famiglie.ha invece specificato disposizioni per fornire “cure illimitate” al suo amato animale domestico, al suo fianco fino alla sua morte.