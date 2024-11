Abruzzo24ore.tv - Sospesa la mensa in un asilo nido: irregolarità choc scoperte dai Nas

Pescara - Gravi carenze igienico-sanitarie e mancanza di autorizzazioni rilevate dai controlli dei Carabinieri del Nucleo Anti Sofisticazioni nelle mense scolastiche italiane, compresa una struttura abruzzese. Controlli a tappeto da parte dei Carabinieri del Nucleo Anti Sofisticazioni (Nas) hanno rivelato una situazione allarmante nelle mense scolastiche di tutto il territorio nazionale, conriscontrate in unasu quattro. Tra le criticità rilevate, sono emerse condizioni igieniche precarie, presenza di insetti e tracce di escrementi di roditori, carenze strutturali, mancanza delle autorizzazioni necessarie, e pasti non conformi agli standard sia per quantità che per qualità. In Abruzzo, un caso particolarmente grave è stato registrato in undi Pescara, non affiliato al Comune e privo di convenzioni con l’amministrazione locale.