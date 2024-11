Sondaggi Swg 11 novembre | in calo il campo largo con Pd e 5 stelle

Leggi l'articolo completo su Open.online

Gli italiani, secondo i dati raccolti da Swg per il TgLa7, premiano alcuni partiti ma non gradiscono “il”. Fratelli d’Italia sale a +0,4; la Lega con +0,1 e Verdi e Sinistra con +0,2. Calano Pd -0,2 e M5s -0,3. Stabile invece Forza Italia. Tra i partiti minori restano invariati Azione e Pace Terra e Dignità. Mentre + Europa e Noi Moderati guadagnano +0,1, calano Italia Viva e Sud Chiama Nord -0,1. Altre Liste sono invece sul 0,2 per cento.L'articoloSwg 11: inil, con Pd e 5proviene da Open.