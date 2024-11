.com - SIAE Music Awards 2024. Amadeus conduce la seconda edizione

Tornano i, i premi che celebrano gli autori e gli editori italiani di maggior successo nel nostro Paese e all’estero. L’appuntamento con l’eccellenza dellaa italiana è sabato 23 novembre, nei giorni della MilanoWeek, al Superstudio Più di Milano, nel cuore del quartiere Tortona, che si accenderà per unire l’industriaale nel nome della creatività.L’è affidata a un conduttore che non ha bisogno di presentazioni:. Direzione artistica e creativa sono di LaTarma Entertainment, la produzione a cura di Live Nation. L’accompagnamento live è a cura del M° Valeriano Chiaravalle. Il catering che accompagnerà gli ospiti in questa serata di sorprese e grandi emozioni è firmato dallo chef Carlo Cracco.«Dopo il successo della prima, siamo ancora più convinti che premiare gli Autori e gli Editori dei brani più ascoltati, ballati, cantati, riprodotti – in una parola: vissuti – sia il naturale completamento di quello che facciamo ogni giorno: stare dalla parte di chi crea.