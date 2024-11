Gaeta.it - Serena Rossi: L’attrice napoletana protagonista di un nuovo film e paladina di una Napoli diversa

Facebook WhatsAppTwitter, attrice di spicco nel panorama cinematografico italiano, è al centro dell’attenzione per la sua presenza sulla copertina delnumero di Vanity Fair. Con una carriera in costante ascesa,si prepara a debuttare nellungometraggio di Cristina Comencini, tratto dal romanzo di Viola Ardone, “Il treno dei bambini“. Questo, che esplora la vita nel secondo dopoguerra trae Modena, sarà disponibile su Netflix dal 4 dicembre e ha avuto il suo battesimo ufficiale alla Festa del Cinema di Roma. Nel suo lungo colloquio con Vanity Fair,riflette sulla sua esperienza con ile sul desiderio di raccontare un volto diverso della sua città natale.Il“Il treno dei bambini” e il legame con la sua storia“Il treno dei bambini” rappresenta una fusione di narrativa e autobiografia per