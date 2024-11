Sara Rados | Un ‘Disco vivo’ come piace a me

Leggi su Funweek.it

E’ disponibile in questi giorni, su tutte le piattaforme digitali di streaming, il nuovo album die Progetti Futuri: una raccolta musicale di brani blues-folk presentata lo scorso 11 ottobre presso l’Arci Progresso di via Vittorio Emanuele II n. 135, a FirenzeUn album registrato ‘dalche s’intitola. Ma non è per questo che si chiama così: è un’esperienza che racchiude un tempo grande, che parte dalla scrittura delle prime melodie dentro casa, fino ai concerti e‘concertacci’ in giro per i club di Firenze e alle tempeste di cervelli in sala di registrazione con i ragazzi di Progetti Futuri. Le bevute, le mangiate e le ‘seghe’ mentali di: una musicista fiorentina capace di attraversare, con la propria creatività, diversi generi musicali lontanissimi dal solito, ma anche dal terrificante “già sentito”.