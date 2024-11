Ilrestodelcarlino.it - Sab Group Rubicone sconfitta a Macerata

Bruttaper la Sabmaturata nel campionato di volley maschile di serie B contro la Paoloni: i gialloblù tornano infatti dacon un solo punto dopo aver perso al tiebreak un match che avrebbero potuto vincere e che invece si sono complicati da soli, lasciandosi prendere dalla fretta e dalla paura di commettere errori nelle fasi cruciali della partita. Si parte con coach Mascetti che schiera Gherardi al palleggio, Mazzotti opposto, Nori e Procelli al centro, Bonatesta e Bellomo in banda. Ilgioca un buon primo set difendendo e murando bene, anche se una serie di errori banali consentono ai padroni di casa di riavvicinarsi fino a 20 punti, che però non bastano per completare la rimonta. Così ilmette la spunta sul primo parziale. Nel secondo setparte forte (8-5), ma ilreagisce restando a contatto fino a quando una nuova serie di errori facilitano un allungo dei padroni di casa (15-12).