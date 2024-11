Lapresse.it - Roma, la Federcalcio turca blinda Montella: “Ha contratto fino al 2026”

“L’aeroplanino” Vincenzonon atterrerà sulla pista di Trigoria. A dirlo, in una lapidaria risposta, è lache mette a tacere le voci emerse in queste ore di un possibile ritorno sulla panchina delladell’ex numero nove del terzo scudetto giallorosso. “Non esiste una cosa del genere”, ha dichiarato Ceyhun Kazanci, membro del consiglio direttivo dellae responsabile per le squadre nazionali. “Abbiamo unalla fine del Mondiale. Lui è molto felice qui ed è concentrato al 100%. Non c’è niente di più naturale che accostare i nomi di allenatori di successo con alcuni grandi club. Sarà con noialla fine”, ha aggiunto il dirigente che ha rilasciato la sua dichiarazione al sito specializzato ‘Fanatik.com.tr. Il toto nomi per il dopo JuricIl nome diè uno dei tanti usciti nelle ultime ore dopo l’esonero di Ivan Juric arrivato al termine della gara col Bologna finita 3-2 per la squadra di Italiano.