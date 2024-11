Bergamonews.it - Rinnovo del contratto integrativo per l’edilizia: a Bergamo interessa 7.700 lavoratori

Leggi su Bergamonews.it

. Dopo la presentazione delprovinciale delper il comparto dell’industria avvenuta il mese scorso, questa mattina (martedì 12 novembre) è stata illustrata anche al mondo dell’artigianato la piattaforma di rivendicazione che acirca 7.700occupati in 1.500 imprese.I precedenti contratti provinciali sono scaduti nel dicembre 2023. Lo scorso giugno le rivendicazioni contenute nella piattaforma sindacale erano state inviate anche alla controparte artigiana, che oggi al tavolo era rappresentata da Cna, Confartigianato Impresee dalla Claai Lia.“Dopo anni di profitti con un settore che auspichiamo cresca anche per i prossimi tre anni, siamo convinti che ci siano tutte le condizioni per poter recuperare il potere d’acquisto perso daia causa dell’alta inflazione passata e per redistribuire ricchezza – commentano Luciana Fratus e Marco Bonetti della Fillea Cgil, Daniel Piatti della Filca Cisl e Giuseppe Mancin della Feneal Uil territoriali -.