Gaeta.it - Rallentamenti nel rilascio delle licenze Ncc a Roma: interrogazione in Campidoglio

Facebook WhatsAppTwitter Il dibattito sulla mobilità atorna al centro dell’attenzione con le recenti problematiche legate aldi nuove autorizzazioni per i servizi Ncc . Mentre la città si prepara ad accogliere un afflusso massiccio di turisti in occasione del Giubileo, rimane ancora da risolvere la questioneduemilaper i Ncc, che al momento sembra subire ritardi significativi. Il Comune diè chiamato a fare chiarezza su una situazione che potrebbe influire sulla qualità della mobilità cittadina.Ritardi nel bando per le autorizzazioni NccGià alcuni mesi fa si era parlato di un bando imminente per ildi duemila nuove autorizzazioni per Ncc a, ma ad oggi non ci sono notizie concrete. La situazione si fa ancora più preoccupante di fronte al fatto che la procedura per le milletaxi si sta concludendo, mentre per gli Ncc il silenzio da parte dell’amministrazione comunale è assordante.