Nerdpool.it - Peacemaker: James Gunn chiarisce la nuova timeline del DCU

sta chiarendo la confusione sul nuovo universo DC dopo che i fan hanno notato una piccola discrepanza tra Creature Commandos e. In vista dell’episodio finale di The Penguin, Max domenica ha presentato uno sfrigolante filmato che rivela uno sguardo ai nuovi show di Max e HBO che saranno presentati in anteprima sul servizio nel 2025, inclusa la stagione 2 della seriedei DC Studios. Il filmato offre uno sguardo a Frank Grillo nei panni di Rick Flag Sr. (padre del personaggio di Joel Kinnaman Suicide Squad Rick Flag Jr.), che apparirà per la prima volta nella serie animata per adulti Creature Commandos prima di fare il suo debutto live-action nel film di Superman scritto e diretto da.Alla domanda se i capelli neri di Grillo indichino che la stagione 2 disia ambientata prima di Creature Commandos – la versione animata del personaggio di Grillo ha i capelli argentati e la barba abbinata –ha chiarito che l’incoerenza è dovuta al ruolo di Grillo nei panni di Bill Bevilaqua nella stagione 2 di Tulsa King.