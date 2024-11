Quotidiano.net - Pavimenti scuri, ecco come per valorizzarli

Un pavimento scuro è una scelta estetica sofisticata per la propria casa: si tratta di un elemento di design capace di donare carattere ed eleganza a ogni ambiente, dal rustico al moderno. Gli esperti del settore suggeriscono alcuni accorgimenti per metterlo in risalto con stile, aggiungendo fascino senza appesantire l'ambiente. Abbinamenti Un pavimento scuro, che sia in legno di ciliegio, mogano o palissandro, acquista ulteriore personalità se viene abbinato a particolari e complementi d’arredo nei toni del rosso. Per esempio, un tappeto o pareti in mattoni a vista di quel colore possono creare un contrasto che apporta calore e una nota cromatica intensa. Nel caso diin marmo nero, raffinati, ma freddi, si può scaldare l’ambiente inserendo tappeti rossi per delimitare gli spazi e infondere un senso di maggiore morbidezza.