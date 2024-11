Movieplayer.it - Omicidio a Easttown: il creatore parla di una possibile seconda stagione del crime drama con Kate Winslet

Il di, Brad Ingelsby, vorrebbe proseguire con la della serie. Potrebbe volerci un po' di tempo prima di vedere un'altra di, sempre che il Brad Ingelsby trovi la storia giusta per riportare in scena l'amato personaggio di. Durante la promozione del suo prossimo show Task, che si svolge nella stessa contea della Pennsylvania in cui era ambientato, Ingelsby sembrava suggerire di non poter promettere più nulla della miniserie che ha avuto successo nel 2021. Ma non ha nemmeno chiuso completamente la porta.