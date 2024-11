Oasport.it - Nuoto, i volti nuovi dell’Italia da seguire ai Campionati Italiani in vasca corta

Sarà acqua bianca dal 14 al 16 novembre nello Stadio deldi Riccione, sede degli Assoluti invernali in. Piscina da 25 metri in cui gli atleti sui blocchetti di partenza ambiranno al titolo tricolore e anche alla conquista del tempo-limite, funzionale alla qualificazione ai Mondiali di Budapest () dal 10 al 15 dicembre alla Duna Arena.Un’edizione nella quale sono già qualificati “d’ufficio”:Gli atleti finalisti e/o medagliati a titolo individuale ai Giochi Olimpici di Parigi 2024;Gli atleti che abbiano nuotato in batteria e/o finale in staffette medagliate ai Giochi Olimpici di Parigi 2024;A titolo di squadra e non individuale le staffette finaliste ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.Delle defezioni, in tal senso, ci saranno. Il pensiero va a Gregorio Paltrinieri e a Thomas Ceccon, il primo infortunato e il secondo che ha deciso di tirare un po’ il fiato dopo un 2024 ricco d’emozioni, sublimato dal successo olimpico a Parigi nei 100 dorso.