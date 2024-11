Sport.quotidiano.net - Nba, 12esima vittoria di fila per Cleveland. Massimo in carriera per Gilgeous-Alexander

Milano, 12 novembre 2024 - Non si ferma la corsa sfrenata di, che nella notte hanno ottenuto la loroconsecutiva da inizio stagione. Un percorso perfetto finora, una cavalcata che ha permesso ai Cavaliers di diventare l'ottava squadra nella storia Nba a far registrare una partenza simile. L'ultima a riuscirci era stata Golden State nell'annata 2015-16, con i Warriors a raggiungere l'incredibile record di 24 affermazioni diper cominciare il campionato. L'ultimo successo è arrivato contro i Chicago Bulls, che hanno dovuto piegarsi con il punteggio di 119-113. Super prestazione di Mitchell, che ha chiuso l'incontro a quota 36 punti. Importante anche l'apporto di Mobley, autore di una doppia doppia da 15 punti e 11 rimbalzi. Dall'altra parte non sono bastati i 26 punti di LaVine.