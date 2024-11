Lettera43.it - Morto il pittore Frank Auerbach, aveva 93 anni

nella sua abitazione di Londra all’età di 93, uno dei maggiori pittori del nostro tempo e Leone d’Oro alla Biennale di Venezia nel 1986. Di origini ebraiche, nacque a Berlino nel 1931, lasciò la Germania nazista nel 1939 come rifugiato, stabilendosi in Inghilterra. Iniziò la sua formazione artistica alla St Martin’s School of Art e al Royal College of Art di Londra dal 1948 al 1955. Dal 1954 lavorò nello stesso studio a nord di Londra, dove ha vissuto e creato per tutta la vita. La sua prima mostra retrospettiva si tenne nel 1978 alla Hayward Gallery, seguita pochidopo dal riconoscimento internazionale con il Leone d’Oro alla Biennale veneziana.Lo stile e le influenzesviluppò uno stile espressionista, prediligendo soggetti a lui familiari, tra cui paesaggi urbani e ritratti.