Gaeta.it - L’Oréal Italia lancia la ventitreesima edizione del premio “For Women in Science”: opportunità per giovani ricercatrici

ha inaugurato ladel"Forin" dedicato atalenti. Questo programma, in collaborazione con la Commissione Nazionalena per l'UNESCO, offre un'importanteper lene, permettendo loro di presentare la candidatura attraverso il sito ufficiale fino al 31 gennaio 2025. Da ventidue anni, ilsi impegna a premiare e supportare le scienziate nel loro percorso di ricerca, contando un numero significativo di vincitrici e progetti premiati nel nostro Paese.Unin continua evoluzioneIl"Forin" si presenta rinnovato e prosegue il suo percorso ampliando la sua portata. Infatti, dalla scorsa, la formula si è trasformata in unanziché una borsa di studio, permettendo così a un numero maggiore didi partecipare.