Lilli Gruber prima il dramma e poi la frase di Rita Pavone | è guerra social

Nuovo scontro tra celebrità italiane sui, protagoniste. Tutto ha avuto inizio quando laha condiviso un’esperienza spiacevole vissuta a Villa Borghese, attirando un commento tagliente della cantante che ha rapidamente acceso le reazioni online.Leggi anche:derubata: “Rubati smartphone e chiavi di casa”Tutta la storiaha raccontato di essere stata derubata mentre si stava allenando. La giornalista ha spiegato che, dopo aver appoggiato un borsello contenente portafoglio, chiavi di casa e telefono, si è accorta che qualcuno lo aveva sottratto nel giro di pochi minuti. La conduttrice di La7 ha poi riferito l’accaduto agli agenti. Non appena la notizia si è diffusa sui, ha scatenato numerosi commenti, tra cui quello di, che non ha perso occasione per esprimere la propria opinione in modo provocatorio.