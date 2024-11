Gaeta.it - Le ragazze brillano nelle competenze digitali: il report ICILS 2023 offre dati sorprendenti

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter I risultati dell’indagine internazionale IEA, presentata a Roma dai ricercatori di INVALSI, rivelano un dato significativo: ledi età compresa tra i 13 e i 14 anni eccellono nei punteggi dellee del pensiero computazionale rispetto ai loro coetanei maschi. L’analisi, che ha coinvolto più di 130.000 studenti in tutto il mondo, evidenzia una tendenza globale che potrebbe rivelare un cambiamento interessante nel panorama educativo.Risultati delleL’indagine ha mostrato risultatinel campo delle. A livello internazionale, le studentesse si sono distinte con un punteggio medio di 486, in contrasto con il 467 degli studenti maschi. Questa differenza di 19 punti è statisticamente significativa e conferma una tendenza già osservata in vari Paesi partecipanti.