Gamberorosso.it - La Michelin premia i barbecue ma non le pizzerie (ma neanche i locali più creativi)

La notte scorsa è stata presentata la prima edizione della guidaTexas. Dei 15ti con la stella, la maggior parte dei sono classici Bbq del Sud degli Stati Uniti, quelli dai grandi tavoloni di legno, le braci ardenti, i vassoi pieni di porzioni generose di carne, raccontati con dovizia di particolari da Michael Pollan nel primo capitolo di Cotto: posti spicci, senza nessuna concessione a fronzoli o abbellimenti di sorta. Tutto arrosto e niente fumo.I criteri sono uguali per tutti?Ci spiace tornare sempre sugli stessi temi, ma continuiamo a vedere come la, nel piantare bandierine in tutti i posti del mondo, oltre a fatturare, portare alla ribalta nuove destinazioni gastronomiche (reali o meno che siano), pare adattare i suoi criteri di valutazione ai vari Paesi.