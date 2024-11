Sport.quotidiano.net - Karlsson, una rete per riprendersi la scena Dallinga sfida la maledizione dei gol annullati

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

All’Olimpico soffia il vento freddo del nord. Freddo per la Roma, che resta al palo e senza allenatore, caldo per il Bologna, che vince spinto dal gol determinante e da tre punti di Jesper. E’ il primo in rossoblù, atteso da più di un anno. Era ora. Ma è soprattutto una svolta nella svolta. I rossoblù dimostrano di saper andare oltre, fisicamente e mentalmente, al ko di Champions e alle fatiche della quarta partita in dieci giorni. Dimostrano di saper archiviare il capitolo Champions e riaprire quello del campionato dove erano reduci da due vittorie e 8 risultati utili consecutivi: approfittano della crisi della Roma e dei fischi dell’Olimpico, per prendere la terza vittoria consecutiva e il rilancio definitivo che significa settimo posto e ingresso nella lotta per l’Europa.