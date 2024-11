Liberoquotidiano.it - Il "mucchio selvaggio" in Serie A, sei squadre in due punti: tutti i record infranti

Seiin duedopo 12 giornate. È l'equazione della nuovaA, mai così equilibrata al vertice nell'era dei trea vittoria, ovvero dalla stagione 1994/95. Comanda il Napoli a 26 con un punto di margine su Atalanta, Fiorentina, Inter e Lazio e chiude la Juventus, sesta eppure lontana 2 solidalla prima. Bisogna risalire al 1983/84 per trovare un precedente (Juve e Roma 16; Verona, Torino e Samp 15, Fiorentina e Milan 14) ma parliamo di un campionato a 16 club e 2a vittoria, logico fosse più compresso. È presto per fare pronostici, ma siamo qui per sbagliare, e allora ad oggi chi ha più probabilità di spuntarla? Al contrario di quanto sostiene Conte, la rosa del Napoli potrebbe tranquillamente reggere anche l'impegno europeo, tant'è che la difficoltà dello stesso Conte è dare minuti a gente come Neres e Raspadori.