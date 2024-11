Secoloditalia.it - Il delirio degli hater vegani dopo la tragica morte di Lia Ferrarini: niente lacrime, uccideva i maiali

Leggi l'articolo completo su Secoloditalia.it

Sono in corso le indagini per chiarire l’esatta dinamica che ha portato alladi Lia, 56 anni, la più giovane dei cinque eredi della famiglia, a lungo titolari dello storico marchio di prosciutti e prodotti alimentari di Reggio Emilia. Nel pomeriggio di venerdì la donna è stata trovata senza vita con un trauma cranico nella grande tenuta dell’azienda nota per i salumi.Ladi Liae ilMentre le indagini sono in corso, spuntano sui social commenti delirantia commento della notizia di cronaca. Gli insulti riguardano ovviamente il business dei. “L’ammazza animali dall’animo buono e gentile”, scrive unavegana sulla pagina di Repubblica rimediando perfino 18 agghiaccianti like. C’è chi evoca la vendetta divina, chi esulta, in unche i social media manager delle varie testate faticano a gestire.