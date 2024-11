Tutto.tv - GF, i fan notano il gesto di Javier: nasce una nuova passione in casa?

Lacontinua ad essere il filo conduttore di questa edizione del Grande Fratello.ne è stato un protagonista assoluto, nonostante per lui il tutto si sia concluso con un nulla di fatto. La delusione dovuta al rifiuto di Shaila Gatta, a cui è seguito il suo avvicinamento improvviso a Lorenzo Spolverato, è stato soltanto uno dei tasselli della sua intricata storia nella.Il gieffino ha scelto di farsi da parte con molta dignità e continua a conquistare i consensi del pubblico aproprio grazie al suo comportamento ineccepibile. Una volta accantonata questa parentesi tuttavia, c’è ancora chi spera che l’amore possa arrivare anche per lui tra le mura più spiate d’Italia. Nelle ultime ore una particolare scena è stata notata dall’attentissimo popolo del web. Le speranze, forse, non sono ancora finite.