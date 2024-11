Inter-news.it - FOTO – Serie A, presentato il nuovo pallone per la stagione invernale 2024-2025

Leggi l'articolo completo su Inter-news.it

LaA volta pagina e inizia le attività per la: oggi è statoil. Sarà utilizzato in tutte le competizioni del prossimo campionato, sempre realizzato da Puma.IL– Di seguito il comunicato: «PUMA e LegaA presentano oggi ilda gioco ufficiale per la/25, che sarà utilizzato nellaA Enilive, la Coppa Italia Frecciarossa, e le competizioni Primavera 1: il PUMA Orbita Hi-VisA. IlOrbita di PUMA è una esaltazione dell’unicità di uno dei campionati più amati e seguiti da sempre a livello globale. Annoverando tra le sue fila star del calibro di Theo Hernández, Christian Pulisic, Noah Okafor, Weston McKennie e Alessandro Bastoni.PUMA e LegaA vogliono così celebrare il campionato italiano, condividendo lo spirito e la passione dei tifosi in tutto il mondo.