Eventi meteorologici estremi. Colpito un bambino su otto

"Metà della nostra scuola è stata completamente distrutta e non andarci mi fa stare male. Mi preoccupo di come potrò recuperare", spiega Kyariyam, 12 anni, dopo le inondazioni nel nord-est della Nigeria. "Vorrei dire ai leader mondiali che il corto circuito alluvioni-siccità ci sta colpendo. Dovrebbero trovare soluzioni che ci facciano rimanere a scuola, perché se l’abbandoniamo, non avremo un futuro", gli fa eco Zinhle, 14 anni, dello Zimbabwe. Con loro, centinaia di milioni di studenti (circa 400 nel 2022) che a causa diclimaticidevono rinunciare allo studio. Lo evidenzia ’Choosing our future: education for climate action’, il recente rapporto sull’istruzione della Banca mondiale, slineando come i cambiamenti climatici influenzino l’istruzione, in particolare nei paesi a basso e medio reddito.