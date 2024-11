Anticipazionitv.it - Diego Lazzari contro il sistema di Amici: “Perché non lanciare i dadi?”

La gara degli inediti adha visto trionfare SenzaCri, che ha superato nettamente i suoi compagni Ilan e Chiamamifaro con 151 voti, doppiando quasi i concorrenti. La competizione ha coinvolto i tre allievi selezionati tramite votazione interna, ma non tutti gli studenti hanno accolto positivamente il meccanismo.ha espresso la sua insoddisfazione verso ildi voto, ritenendolo forzato e non utile per la crescita personale. “A me questa continua messa a giudizio tra di noi non mi fa bene”, ha commentato il cantante, sollevando dubbi sulla genuinità della competizione. Ecco un’analisi dettagliata della gara, le dichiarazioni die il possibile impatto sulle dinamiche tra i concorrenti.24: SenzaCri trionfa nella gara degli ineditiLa gara degli inediti ha decretato SenzaCri come vincitore, con un risultato impressionante.