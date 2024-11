Quotidiano.net - Deda Academy: Il futuro tech è donna

Nel cuore dell'innovazione tecnologica italiana, una nuova iniziativa sta prendendo forma per affrontare una delle sfide più pressanti del settore IT: il divario di genere.group, uno dei principali gruppi tecnologici a capitale interamente italiano, ha lanciato laPublic Services Edition - Women in Code, un programma innovativo che mira a formare e inserire giovani donne nel mondo della programmazione e dello sviluppo software. Un'opportunità unica per le giovani talentuose Il programma, che prenderà il via il 9 dicembre, si rivolge a diplomate, laureande e neolaureate in discipline STEM con una buona conoscenza dell'inglese. L'obiettivo è chiaro: formare la prossima generazione di Java Software Developer, figure cruciali per guidare la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione.