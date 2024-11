Calciomercato.it - Da Ranieri a Montella: i grandi ex non dimenticano la Roma

Le ultime sulla panchina giallorossa priva di allenatore da domenica pomeriggio, quando è avvenuto l’esonero di JuricI Friedkin non hanno ancora sciolto le riserve sul nuovo allenatore della, sul sostituto di Juric esonerato subito dopo la brutta sconfitta casalinga col Bologna. Il destino del croato era segnato, proprio per questo appare incredibile che non vi sia ancora il nome del successore. Da, gli ex pronti a tornare (LaPresse) – calciomercato.itDa Mancini a Terzic, sono tutti nomi ‘caldi’ e possibili. Poi c’è la schiera degli ex, più o menoex. Nonostante la situazione difficile, per usare un eufemismo, i vari Claudio, Rudi Garcia e Vincenzosarebbero infatti pronti a tonare sulla panchina della, attualmente dodicesima in classifica con 13 punti, soltanto quattro in più della terz’ultima.