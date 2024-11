Inter-news.it - Criscitiello: «Inter e Real Madrid non bastano. Fonseca deve capire il calcio italiano»

Micheleha criticato il tecnico del Milan Pauloper non aver saputo dare al Milan una dimensione da grande squadra, capace di batterema anche le squadre più chiuse.IL GIUDIZIO – Michelesi esprime in modo molto netto sull’allenatore del Milan Paulo, le cui vittorie contronon possono essere sufficienti per ritenere positivo l’inizio della stagione. Secondo il giornalista, pronunciatosi sul punto con un editoriale pubblicato su Sportitalia.it, al tecnico portoghese sta finora mancando un elemento su tutti: «In 3 mesi hai giocato bene, e vinto, due partite. E che partite! Il derby con l’e la magica notte del Bernabeu. Puoi esultare, puoi sognare ma siccome hai fatto la storia delmondiale non puoi far passare due vittorie come dei miracoli.