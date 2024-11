Liberoquotidiano.it - "Cosa faccio? Butto in aria la monetina?": Tommaso Foti smaschera i giudici in tv

"Io penso che il problema non sia l'antagonismo politica-magistratura. Siamo in un ambito che va definito una volta per tutte. Chi è autorizzato a stabilire quali sono i Paesi sicuri? Lo Stato":, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, lo ha detto nello studio di Tiziana Panella a Tagadà su La7 a proposito della decisione deidi Roma di non convalidare il trattenimento dei migranti in Albania a fronte del recente decreto sui Paesi sicuri, rimettendo così tutto nelle mani della Corte di giustizia europea., poi, ha proseguito facendo un esempio: "Siamo in tre e siamo tre. Lei è il giudice di Brescia e ritiene che l'Egitto è un Paese non sicuro. Io sono il giudice di Piacenza e ritengo che l'Egitto è un Paese sicuro. La dottoressa è un giudice di Catanzaro e dice 'Ioinla?'".