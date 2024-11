Agi.it - Come sta cambiando il M5S, tra limite dei mandati e potere al Garante

Leggi l'articolo completo su Agi.it

AGI - Il nome, certo. Il simbolo, pure. Ma sarà lo statuto e - ancora di più - la modifica riguardante ilaia trasformare radicalmente il Movimento 5 Stelle. Il Consiglio Nazionale - riunito, interrotto e ripreso almeno un paio di volte - discute sutrasformare i 12 temi usciti dal confronto deliberativo dell'otto novembre in altrettanti quesiti da sottoporre alla base del Movimento prima dell'assemblea plenaria di fine novembre. Ora, dopo il lavoro di Avventura Urbana (l'azienda privata con 30 anni di esperienza dovrà fare la sintesi tra le varie proposte che arriveranno da iscritti e non iscritti all'assemblea., il compito di elaborare i quesiti spetta alla parte politica capitanata da Giuseppe Conte che -spiegano fonti M5s - ha voluto coinvolgere i vertici del Movimento (il Consiglio Nazionale, appunto) per condividere questa responsabilità in un momento particolarmente importante per la vita della comunità M5s.