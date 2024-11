Lapresse.it - Caso La Russa jr, il legale della ragazza chiede i tabulati a Pazzali

Il22enne che ha denunciato per violenza sessuale Leonardo Apache La, avvocato Stefano Benvenuto, ha chiesto alla Procura di Milano copia deidi Enricoe di tutti i telefoni intestati alla società Equalize nell’ambito dell’inchiesta sullo spionaggio del 19 maggio 2023, giorno successivo alla presunta violenza che sarebbe avvenuta nella casa milanese del presidente del senato, Ignazio La.Ilvuole capire se in quella data risultino contatti tra la seconda carica dello Stato e il presidente autosospesoFondazione Fiera Milano con riferimento alle ricerche che, nelle ore successive, vengono eseguite dagli uomini die su sua commissione. “Leonardo sull’intelligence non ha niente?”,va il manager dopo aver chiesto di verificare i nominativi dei “La”, inclusi alcuni familiari.