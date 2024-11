Liberoquotidiano.it - Carioti: il problema dei clandestini è europeo, la soluzione spetta agli stati nazionali

C'è un elemento di realtà del quale chiunque governi un Paesedeve prendere atto, e prima lo fa e meglio è: il conflitto con la magistratura in materia di politica dell'immigrazione non è unsolo italiano. È vero, sinora gli unici giudici che hanno usato la normativa europea e la sentenza della Corte di Giustizia Ue del 4 ottobre per scardinare la politica nazionale dell'immigrazione sono quelli di casa nostra. È andata così per ragioni geografiche e “attitudine” dei magistrati: la sezione immigrazione del tribunale di Palermo, prima a invocare quella sentenza, si è mossa il 10 ottobre, rifiutandosi di convalidare i provvedimenti di trattenimento emessi dal questore di Agrigento per cinque tunisini. In meno di una settimana, una sentenza europea scritta in francese e riguardante la Repubblica Ceca e un cittadino della Moldavia è stata letta, interpretata e adattata alla situazione nazionale da un tribunale italiano, a conferma che certe volte (ma solo in certe) la giustizia nostrana riesce a correre velocissima.